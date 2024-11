Un vasto incendio ha colpito il comune di Acquaformosa, nel Cosentino. Le fiamme erano arrivate a ridosso del paese e sono state domate solo nel tardo pomeriggio. Sul posto vigili del fuoco, uomini di Calabria verde e volontari. Gli abitanti avevano lanciato un appello di aiuto poiché alcune case erano state circondate dalle fiamme.

I roghi già dalle 9 di questa mattina hanno minacciato il territorio posto al confine con Altomonte. La zona interessata infatti è quella che si trova in località “Piano dell’Aia”, dove soltanto nel pomeriggio di oggi, è giunta una squadra dei vigili del fuoco, nonostante le richieste d’intervento del sindaco, Gennaro Capparelli, siano state comunicate a “Calabria Verde” dalla mattinata.

«Calabria Verde – aveva dichiarato Capparelli - mi ha riferito che nella nostra regione ci sono attualmente 42 incendi attivi e non ci sono mezzi aerei disponibili per intervenire nel territorio di Acquaformosa. Le fiamme purtroppo si stanno avvicinando ad alcune abitazioni e in questo momento sta operando una squadra dei pompieri. Non penso, tuttavia, che bastino a spegnere il rogo».