Svincoli chiusi tra Cosenza e Falerna. Traffico deviato sulla statale 18

Pomeriggio d’inferno per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada del Mediterraneo, a causa di un incendio sviluppatosi vicino la carreggiata tanto da costringere l’Anas a chiudere l’arteria tra gli svincoli di Altilia e Rogliano.





Il traffico è stato deviato sulla provinciale 57 del Savuto, ma anche questo percorso in breve tempo si è intasato, in particolare in direzione nord. Si sono formate code lunghe anche otto chilometri. Per questo nel frattempo si è proceduto a deviare il flusso dei veicoli di lunga percorrenza già allo svincolo di Falerna, con deviazione verso Paola e rientro a Cosenza Nord.





Percorso inverso per i veicoli diretti a sud. Per domare le fiamme sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, supportate anche da un canadair. Il rogo ha lambito l’abitato di Altilia costringendo le forze dell’ordine a sgomberare il centro tossicodipendenti “Narconon” e alcune abitazioni private.

Salvatore Bruno

***Aggiornamento delle 17.10***

L'autostrada A2 del Mediterraneo, chiusa a causa delle fiamme che lambivano la carreggiata, è stata riaperta nel tardo pomeriggio tra gli svincoli di Altilia-Grimandi e Rogliano, presso Cosenza (carreggiata Sud).