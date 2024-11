Nuovo incendio all’interno della tendopoli di San Ferdinando, stavolta per fortuna senza gravi conseguenze. Le fiamme, originatesi da una candela, avrebbero coinvolto una tenda ma sono state subite domate. L’incendio, avvenuto all’alba, non ha registrato feriti tra i migranti ospiti della struttura.



«Un incendio di piccola entità - commenta Rocco Borgese, segretario della Flai-Cgil - che ancora una volta però dà fondatezza alle nostre denunce dove sempre abbiamo sostenuto e continuiamo a dire che tale tipo di struttura non è idonea all'accoglienza e che l'integrazione va oltre ogni tipo di tenda. Nessuna vittima per fortuna, ma la cosa sicuramente non può lasciare tranquilli e si consiglia di non abbassare la guardia. Colpisce ancora una volta come le istituzioni restino nel torpore di quest'inverno, decisamente anomalo, a guardare. Lo stesso incendio pare che sia stato domato subito dagli stessi ragazzi ancor prima del tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell ordine».



Diversi i giovani morti in roghi scoppiati nelle baroccopoli. Tra questi: Becky Moses, Sylla Noumo, Moussa Ba.