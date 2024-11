Reggio e Lamezia Terme tra le destinazioni scelte per la riprogrammazione dei voli di questi giorni. Dopo il rogo prevista la chiusura fino a mercoledì

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, in coordinamento con Enac ed Enav, si è attivata per la riprogrammazione dei voli di questi giorni, bloccati dopo l'incendio nello scalo, e ha individuato altri aeroporti per la riprotezione dei passeggeri: Comiso, Palermo, Trapani, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

La Sac sta garantendo il trasferimento in pullman dei passeggeri da e per gli aeroporti individuati. È stato stabilito nel corso del vertice che si è svolto a Catania tra il prefetto di Catania, l’Enac e la Sac. L'aeroporto catanese resterà chiuso fino al 19 luglio.