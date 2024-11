VIDEO | Il rogo si è sviluppato in serata a Vena, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Indagini in corso

Un incendio ha coinvolto diversi cumuli di rifiuti accatastati nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo di Vena, sito alle porte di Vibo Valentia (zona industriale). Il rogo si è sviluppato in serata richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

In un piazzale vi era una superficie di circa 800 mq occupata da rifiuti di vario genere interessati da un incendio. Sul posto sono intervenute due squadre vdf con autopompa ed autobotte, nonchè un mezzo movimento terra per lo smassamento dei rifiuti ed il funzionario di servizio.

Indagini in corso per accertare la natura dell’incendio. Non si esclude l’origine dolosa.