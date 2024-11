Il prefetto Claudio Sammartino ha indetto un vertice sulla sicurezza nel territorio della locride anche in seguito ai recenti episodi

Il Prefetto Claudio Sammartino ha indetto per venerdì 5 febbraio una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto della situazione della legalità nel territorio della Locride, anche a seguito dei recenti episodi.

All’incontro parteciperanno il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della locale Direzione Distrettuale Antimafia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nell’occasione è stato convocato l’Amministratore delle Autolinee Federico per essere ascoltato.