Dai primi accertamenti le cause sarebbero accidentali. Tredici unità operative dei vigili del fuoco impiegate per domare il rogo

Fiamme hanno avvolto un ristorante di Soverato. Le fiamme hanno danneggiato anche un sottoscala adibito a deposito per materiale. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato e della sede centrale per sedare il rogo. Tredici le unità operative che sono state necessarie per evitare che l'incendio si propagasse all'interno del locale. Dai primi accertamenti sembra che l'innesco abbia origine accidentale. Le fiamme si sarebbero originate dalla cucina per poi propagarsi nel sottoscala. Tuttavia le indagini sono ancora in corso e non si esclude alcuna ipotesi.

Luana Costa