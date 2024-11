Un incendio ha danneggiato un bar sito nel Catanzarese. Nel dettaglio, squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Girifalco con supporto della sede centrale sono intervenute questa notte nel comune di Girifalco in piazza San Rocco per incendio attività commerciale adibita a bar.

Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell'attività danneggiando completamente alcuni tavolini e la tenda di copertura della veranda. Il fumo generato dalla combustione ha altresì prodotto alcuni danni da annerimento all'interno del locale. Non risultano danni a persone.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'interno del locale. Sul posto carabinieri del comando compagnia di Girifalco per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio: al momento non si esclude l'ipotesi dolosa.