Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona Santa Maria, a Catanzaro. Le fiamme stanno letteralmente divorando la collina creando non pochi disagi alle abitazioni e attività lì collocate. In particolare è stato necessario evacuare il ristorante Tensei, sito lungo viale Emilia. Le fiamme avevano raggiunto il muro in prossimità del locale dove quattro dipendenti stavano ultimando le pulizie prima della chiusura. Panico anche tra i residenti, scesi in strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.