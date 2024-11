Solo pochi mesi fa nella cittadina catanzarese un rogo aveva invece distrutto il ristorante “La cena di Afrodite”. Indagini in corso

Amaro risveglio questa mattina a Squillace Lido dove un incendio,divampato tra le 3.30 e le 4 questa notte, ha devastato il lido "Ulisse". Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e una del distaccamento di Soverato che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto il noto stabilimento balneare costruito in legno. Solo pochi mesi fa un altro incendio sempre nella cittadina catanzerese aveva interessato un altro noto locale, il Ristorante “La cena di Afrodite”. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Girifalco che hanno effettuato i primi sopralluoghi da cui non sarebbero emersi particolari che potrebbero far pensare ad una matrice dolosa ma al momento non è esclusa alcuna pista. In corso ulteriori accertamenti.