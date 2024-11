Per sedare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Non si esclude la pista dolosa, avviati accertamenti

E' andato completamente distrutto in un incendio scoppiato questa notte a Sersale nel Catanzarese un capannone al cui interno si trovavano numerosi capi di bestiame. Le fiamme hanno avvolto il struttura in legno e la copertura in lamierato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per sedare il rogo, sfortunatamente gli ovini sono deceduti nell'incendio. Accertamenti avviati non escludono il dolo.

l.c.