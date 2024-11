Un casolare è stato distrutto dalle fiamme nella tarda serata di ieri. In particolare, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti in Contrada Ordichetto nel Comune di Acri (Cosenza).

Lo stabile era occupato da due persone che, accortisi delle fiamme si erano allontanate in zona sicura chiamando immediatamente i soccorsi. Le fiamme hanno distrutto completamente il tetto dell'abitazione.

I Vdf operanti hanno tempestivamente estinto l’incendio impedendone il propagarsi all'intero edificio.

Sul posto carabinieri e vigili urbani. La struttura in via precauzionale è stata dichiarata inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali.