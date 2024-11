Due auto in fiamme nelle notte a Nocera. È successo nella centrale via ammiraglio Sirianni. Da una prima ricostruzione l'incendio partito da un veicolo si sarebbe poi propagato sulla seconda auto coinvolta. Entrambe, una Citroen e una Peugeot, eranno parcheggiate vicine. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sconosciute al momento le cause ma dai primi accertamenti sembrerebbe esclusa la matrice dolosa.