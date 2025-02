Un'auto di servizio dei vigili urbani di San Lorenzo del Vallo è stata distrutta da un incendio. L'episodio è avvenuto in una strada del centro abitato, richiamando l'attenzione di residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano per avviare le indagini.

Si sospetta la matrice dolosa

L'incendio ha completamente avvolto il mezzo, rendendolo inutilizzabile. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma i primi rilievi hanno evidenziato elementi che fanno ipotizzare un atto doloso. Gli investigatori stanno verificando se vi siano disponibili immagini di eventuali telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per risalire agli eventuali responsabili. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra gli amministratori locali e la cittadinanza. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e al momento stanno vagliando diverse ipotesi.

Indagini in corso

I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incendio e comprendere se possa essere legato ad atti intimidatori o ad altri episodi avvenuti in passato. La zona è stata sottoposta a ulteriori verifiche per raccogliere elementi utili all'inchiesta. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere dettagli determinanti per fare luce sull'accaduto. Gli investigatori lavorano per individuare eventuali moventi e responsabili.