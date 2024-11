Accertamenti in corso per risalire all'origine del rogo. La solidarietà del sindaco Aldo Alessio: «Chiederemo al prefetto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica»

Un incendio ha distrutto questa notte l'auto in uso a Saverio Cambareri, medico di Gioia Tauro. La macchina era parcheggiata davanti al portone dell'abitazione del professionista, in via Francesco Tripodi. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Ad esprimere vicinanza e solidarietà l'amministrazione della città del porto guidata dal sindaco Aldo Alessio che parla di un «incendio sicuramente doloso della autovettura che a prima vista sembrerebbe il risultato di una esplosione. Se qualcuno pensa a un ritorno al passato, si sbaglia di grosso - si legge in una nota - perché non lasceremo nulla di intentato per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e la loro libertà di pensiero, di impegno civile, politico e di azione. La città saprà respingere tutto ciò». Il sindaco prosegue annunciando che nella «nella giornata di oggi chiederemo al prefetto di Reggio Calabria la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da tenere al comune di Gioia Tauro».