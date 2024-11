Auto in fiamme nella notte a Trebisacce: una Fiat Ulisse è stata inghiottita dalle lingue di fuoco nei pressi di una scuola media in Via Galileo Galilei. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Trebisacce e i vigili del fuoco. Danni anche alla facciata del fabbricato prospiciente.

I militari hanno avviato le indagini al fine di risalire alle cause dell’evento e se vi siano indizi tali da ricondurre il tutto a un gesto di matrice dolosa che sembra essere la pista prevalente. Nell’alto Jonio da più tempo si invoca il potenziamento delle forze dell’ordine, ma anche dei volontari dei vigili del fuoco di Trebisacce ancora oggi sott’organico.