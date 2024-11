Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta nella serata di ieri in viale Crotone III Traversa, nel quartiere marinaro di Catanzaro, per incendio motociclo. Il mezzo coinvolto dalle fiamme uno scooter Yamaha 250 andato completamente distrutto. Lo stesso era parcheggiato in prossimità dell'abitazione del proprietario. Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme alla zona circostante. Nessun elemento utile rinvenuto circa l'origine dell'incendio ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Ulteriori indagini in corso. Disagi dovuti al fumo ed attimi di panico vissuti dagli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.