Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona sud di Catanzaro interessando macchia mediterranea e parte di terreni incolti situati alle spalle di alcune attività commerciali in viale Magna Grecia. Altissime lingue di fuoco e colonne di fumo denso hanno allarmato gli abitanti della zona che hanno richiesto soccorso ai vigili del fuoco. Le fiamme hanno completamente distrutto alcuni capanni in legno adibiti a magazzino per attrezzature agricole. Sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento evitando l'ulteriore propagarsi del rogo.

l.c.