Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri, alle ore 21 circa, in un'abitazione in via S. Michele del comune di Ricadi, frazione Lampazoni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia con due autobotti, spegnendo le fiamme. Il rogo ha interessato un appartamento ad uso estivo al momento disabitato. L'incendio ha provocato la distruzione della controsoffittatura, costituita da perline in legno, in due camere e di parte dell'arredo e di suppellettili vari. È stato necessario interdire l'accesso all'abitazione fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.