Un rogo si è sviluppato all'interno della canna fumaria di una abitazione a Borgia nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per sedare le fiamme prima che si propagassero all'intero sottotetto che subiva lievi e parziali danni alla perlinatura in legno di rivestimento. Nell'appartamento al momento dell'incendio si trovavano due coniugi anziani che venivano accompagnati in zona sicura sino al termine delle operazioni di spegnimento.

l.c.