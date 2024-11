Incendio nel cuore della notte (2.30) nel centro storico di Corigliano. Le fiamme si sono estese all’interno di un appartamento abitato da un extracomunitario che, fortunatamente, non era in casa. Il rogo si è sviluppato in un’area che è alle spalle di una delle sedi comunali del centro cittadino (Garopoli).

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Corigliano che stanno seguendo le indagini che, pare, siano a buon punto. Da quanto trapela, infatti, l’incendio è di natura dolosa. I militari hanno assunto le prime informazioni e sono sulle tracce dell’eventuale responsabile. Gli sviluppi in giornata. Le operazioni di spegnimento sono state portate a termine da due mezzi dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano.