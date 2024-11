Dramma a Rovito, centro della presila cosentina. Un anziano è morto nella sua abitazione a seguito di un incendio. La casa nella quale viveva l’80enne, ex docente di Economia aziendale all’Università della Calabria, Francesco Fontana, per cause in corso d’accertamento è stata interessata da un vasto rogo. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.