Le fiamme lambiscono la corsia sud, disposta l'uscita obbligatoria. Sul posto vigili del fuoco, personale Anas e polizia stradale

A causa di un incendio all'esterno della sede stradale, il traffico è rallentato al km 214,700 dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" nel territorio comunale di Altomonte in provincia di Cosenza. Attualmente, il traffico, in direzione sud viene deviato, con uscita obbligatoria, allo svincolo di Altomonte. Sul posto stanno intervenendo le squadre dell'Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine, per completare le operazioni di spegnimento delle fiamme al fine di ripristinare in piena sicurezza la circolazione.