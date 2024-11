Prosegue il lavoro di analisi e rimozione dei residui del rogo. In corso le indagini orientate ad accertare la verità sulle cause

I vigili del fuoco sono tornati nel centro storico di Cosenza, all’interno dell’abitazione in cui, il 18 agosto scorso, morirono nell’incendio nel proprio alloggio, tre persone: Antonio Noce, Roberto Golia e Serafina Speranza. Prosegue dunque, il difficile ma necessario lavoro di sgombero delle macerie ancora presenti nell’edificio divorato dalle fiamme. Un’attività non semplice che consiste anche in un’attenta analisi di tutti i residui. Ogni elemento infatti, viene passato al setaccio, prima di finire in uno dei due grandi cassoni posizionati di fronte Palazzo Compagna. In questo modo nessun dettaglio viene trascurato nell’ambito delle indagini avviate dalla procura e ancora in corso, orientate ad accertare la verità sulle cause del terribile rogo.