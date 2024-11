I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Non si conosce l’origine del rogo

Strada statale 106 bloccata a Crotone per un incendio divampato all’interno dell’ex area industriale. All’opera i Vigili del Fuoco da quasi mezz’ora. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme.