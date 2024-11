Preso di mira un cingolato nei cantieri della statale 106 jonica Roseto- Sibari. Colpita un'impresa che opera in contrada Fornara, situato nella zona del cassanese. L'attacco ha messo in evidenza una matrice dolosa. Si suppone il coinvolgimento diretto della criminalità organizzata. I carabinieri di Cassano hanno immediatamente avviato un'indagine. Non è il primo episodio, già in passato si sono verificati atti incendiari analoghi in altri cantieri.