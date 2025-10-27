I vigili del fuoco hanno proceduto allo spegnimento e raffreddamento sia dall'alto che dall'interno. Sul posto anche la Polizia stradale per il controllo della viabilità

Il capannone di un negozio di materiale elettrico è andato in fiamme a Crotone. È accaduto oggi intorno alle 13:07 circa, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone è stata allertata per una fuoriuscita di fumo dal capannone adibito ad esercizio commerciale per la vendita di materiale elettrico sulla statale 106.

Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, giunte sul posto, nel constatare un intenso fumo che fuoriusciva dalla serranda d'ingresso, con l'ausilio degli automezzi in dotazione, hanno proceduto allo spegnimento e raffreddamento sia dall'alto che dall'interno raggiungendo la zona dove vi era il materiale interessato dall'incendio in corso.

L'intervento delle squadre dei pompieri ha evitato il propagarsi dell'incendio e dei relativi effetti termici alle attività limitrofe, costituite da un ristorante, una concessionaria di automobili ed un negozio di ceramica che, per cautela e sicurezza, sono state fatte evacuare durante le operazioni di spegnimento. Il capanonne interessato dalle fiamme è di circa 500 mq e non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia stradale per il controllo della viabilità.