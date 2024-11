Distrutto parzialmente il capannone di un’azienda manifatturiera sita a Belmonte Calabro. Rinvenuto all’interno stamani il corpo carbonizzato di un giovane 27enne

BELMONTE CALABRO (CS) - Il cadavere carbonizzato di un uomo, Francesco Cervino, di 27 anni, e' stato trovato all'interno di una fabbrica di calze a Belmonte Calabro, nel cosentino, andata in fiamme. A scoprire il cadavere dell'uomo, che e' il genero del titolare della fabbrica, sono stati i carabinieri della Compagnia di Paola e i vigili del fuoco al termine di un sopralluogo all'interno del fabbricato dove nella notte era scoppiato un incendio. Sul posto e' intervenuto il medico legale che ha effettuato un primo esame cadaverico in attesa dell'autopsia. Le indagini per fare luce sulle origini del rogo e sulla morte del ventisettenne, per capire se il decesso e' precedente o successivo all'incendio, sono condotte dai carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola. Nessuna pista e' esclusa. Il danno provocato dall'incendio alla struttura e' quantificato in circa cinquecentomila euro.