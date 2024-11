A prendere fuoco un intero uliveto in un casolare di campagna di Zungri. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

È rimasta intrappolata tra il fumo e le fiamme in un casolare di campagna di Zungri, località "Laghetto", dove un intero uliveto, per cause in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia e di un elisoccorso proveniente da Catanzaro, nulla da fare per Maria Cichello, 71 anni. La stessa ha cercato di ripararsi dalle fiamme rifugiandosi in una casetta. Qui però è rimasta stordita dal fumo ed è stata trovata priva di vita ed in parte ustionata



Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Zungri. Si attende l’arrivo del medico legale.