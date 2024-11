Un incendio ha coinvolto nella mattinata odierna una abitazione sita lungo viale Marconi a Lamezia Terme. Interessato dal rogo, il locale cucina di un appartamento posto al quinto piano. Al momento dell'incendio nell'abitazione era presente la sola proprietaria che abbandonava i locali ed avvisava i soccorsi.

Sul posto sono infatti giunte tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme che hanno sedato le fiamme. Diversi i danni registrati: la cucina è stata completamente distrutta e le pareti annerite per via del fumo all’interno delle stanze. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone ed alla struttura. All’origine del rogo, un probabile corto circuito. Aggiornamenti in corso.