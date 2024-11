Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e la polizia per effettuare i primi rilievi. Il rogo in viale Europa nelle vicinanze della Cittadella

Un incendio è scoppiato nel piazzale esterno di una concessionaria di auto a Catanzaro. Si tratta di Bencivenni, un rivenditore di vetture in viale Europa in località Germaneto nelle vicinanze della Cittadella. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e agenti delle squadre volanti della questura. Da quanto è stato possibile apprendere, tre auto sarebbero state raggiunte dalle fiamme. Al momento risultano indagini in corso per accertare le cause dell'incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa.