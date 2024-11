Il sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone è stato in visita stamani nei locali della Scuola dell’Infanzia e primaria di Stefanaconi, oggetto di un grave incendio domenica scorsa

«Si tratta di un brutto segnale perché manifestato nei confronti di un’istituzione di primaria importanza come quella scolastica». A dirlo è stato il sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone in visita stamani nei locali della Scuola dell’Infanzia e primaria di Stefanaconi oggetto di un grave incendio, la notte di domenica scorsa, che ha mandato in fumo il locale della bidelleria in cui ha anche postazione il quadro elettrico che gestisce l’impianto fotovoltaico installato lo scorso dicembre e che sarebbe dovuto entrare in funzione a breve.

