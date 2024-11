Il provvedimento per il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi. Tanta paura ma nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi nel centro storico di Rossano, in via Cerasaro, un'abitazione è andata a fuoco. Per fortuna non ci sono vittime ma tanta paura tra i residenti che d'un tratto hanno notato l'avanzare delle fiamme. Non si conoscono le cause del rogo ma tutto lascia presupporre che possa essere di natura accidentale.

L'incendio sarebbe scaturito all'interno di un'abitazione, allocata in un antico stabile del capoluogo bizantino, che, a quanto pare, era disabitato. Sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rossano, coadiuvate dai carabinieri della stazione di Rossano centro storico. Sul posto anche le pattuglie della polizia di stato e della polizia locale ed i sanitari del 118, il cui intervento è servito proprio a dare soccorso ai cittadini del posto. Non si registrano feriti o vittime ma le forze dell'ordine hanno disposto che per il periodo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi, alcune famiglie residenti in loco fossero allontanate dalle loro abitazioni.