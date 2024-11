Il rogo in una ditta di calcestruzzo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso

Incendio in un'azienda di calcestruzzo in Località Fiera di Roccabernarda. Sul posto giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro con autopompa ed autobotte. Alcuni dei mezzi all’interno ed all’esterno del capannone sono stati completamente divorati dalle fiamme.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.