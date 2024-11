Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio in località Fiasco Baldaia a Squillace nel Catanzarese. Le fiamme sviluppatesi rapidamente si sono estese in prossimità di abitazioni e di una ditta di rivendita auto. Sul posto stanno operando le squadre boschive dei vigili del fuoco con il supporto degli uomini di Calabria Verde. Il denso fumo sta creando disagi alla circolazione per le vetture in transito sulla variante della statale 106.