A segnalare il rogo un visitatore del Parco che ha subito allertato i vigili del fuoco al lavoro fino a tarda sera per domare le fiamme

Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri nei pressi del museo Santa Barbara di Mammola, fondato da Nik Spatari. Ad accorgersi delle fiamme un visitatore che ha allertato subito i Vigili del Fuoco e i Carabinieri chiedendo un urgente intervento.

In un primo momento il rogo sembrava spento, fino al primo pomeriggio quando l’artista Hiske Maas si è accorta di nuovo di una grossa fiamma lato promontorio del MuSaBa ed ha allertato nuovamente i Vigili del Fuoco, che sono tornati insieme alla Protezione Civile e i Forestali, continuando a lavorare fino alle 21 spegnendolo definitivamente.

«Ringraziamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Carabinieri e i Forestali che hanno lavorato ininterrottamente per mettere in sicurezza il Parco Museo Musaba di 7 ettari – si legge un una nota – dimostrando che in Calabria ci sono delle persone che amano il loro lavoro e si impegnano seriamente».