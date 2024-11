Danni in corso di quantificazione. Il rogo si è sviluppato in località Cocari all’altezza della deviazione della provinciale 606 che collega la città allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per fare luce sull’incendio che poco prima della mezzanotte ha interessato diversi mezzi impegnati nei lavori delle opere di completamento nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Il rogo si è sviluppato in località Cocari all’altezza della deviazione della strada provinciale 606 che collega Vibo Valentia allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i mezzi in fiamme.