Il rogo, che ha interessato i locali a piano terra di uno stabile di tre piani, si sarebbe sviluppato per cause accidentali

Un incendio è divampato nella serata di ieri in un negozio di generi alimentari e cartoleria a Magisano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro.

Il rogo ha interessato i locali a piano terra di uno stabile di tre piani e si è sviluppato, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, per cause accidentali, forse per un guasto all'impianto elettrico.

Le fiamme hanno danneggiato la zona delle casse e l'ingresso mentre nel rimanente locale si è verificato l'annerimento delle pareti e danni dovuti al fumo intenso scaturito dal rogo. I vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi e 10 unità sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi a tutto il locale ed agli appartamenti sovrastanti. Non ci sono stati danni a persone né alla struttura dello stabile.