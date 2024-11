Intorno alle 4.30 di questa mattina, squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento Sellia Marina con supporto di autobotte, sono intervenute nel comune di Cropani Marina per un incendio presso uno stabilimento balneare.

Le fiamme hanno interessato parte della veranda, la zona bar ed il retrostante locale adibito a magazzino dispensa. Inoltre, a causa del denso fumo scaturito dal rogo, si è verificato l’annerimento di alcune pareti della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi dell'incendio all'intero stabilimento con struttura in legno. Non si registrano danni a persone né alla struttura portante del locale. Le operazioni di soccorso coordinate dal funzionario VF del comando di Catanzaro Ing. Ruffa Antonio.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.