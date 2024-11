Dopo aver domato le fiamme si procede alla messa in sicurezza dei locali per consentire la rimozione delle salme

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel centro storico di Cosenza in cui tre persone hanno perso la vita. Si tratta di Antonio e Roberto Noce, rispettivamente zio e nipote, e della compagna di Roberto, Serafina Speranza. I loro corpi si trovano ancora all’interno dell’abitazione posta al terzo piano dello storico edificio distrutto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per domare le fiamme e stanno procedendo a mettere in sicurezza i locali in attesa dell’arrivo del medico legale e del magistrato di turno, il pm Emanuela Greco. Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia di stato e della polizia municipale. Il traffico è interrotto lungo Corso Telesio.





Salvatore Bruno

Le immagini della tragedia costata la vita a tre persone