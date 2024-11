Il rogo ha causato oltre 30mila euro di danni, divorando diverse balle di fieno. Non è escluso l’avvio di accertamenti ai fini investigativi per contestualizzare il fatto di cronaca

Potrebbe essere di origine dolosa il vasto incendio che ha interessato un terreno riconducibile all’azienda agricola di Mauro D’Acri, candidatosi a sindaco alle ultime elezioni comunali di Montalto Uffugo.

Il rogo ha causato oltre 30mila euro di danni, divorando diverse balle di fieno e alcuni ettari di terreno in contrada Borgo a Lattarico.

Secondo quanto si apprende, Mauro D’Acri insieme ai suoi più stretti collaboratori si sarebbe adoperato per arginare l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non è escluso l’avvio di accertamenti ai fini investigativi per contestualizzare il fatto di cronaca.