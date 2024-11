A fuoco l’auto dell’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici del comune di Cassano Leonardo Sposato, 40 anni, ingegnere. L’atto delinquenziale si è consumato nella notte in Via Sebastiano Della Valle a Sibari dove l’amministratore risiede.

Sul posto si sono recati i carabinieri del Capitano Michele Ornelli e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. S’indaga a tutto campo, ignote per il momento le ragioni di gesto, di matrice dolosa, né se vi sia una pista privilegiata da perseguire.

Il sindaco Gianni Papasso ha parlato di «viltà e vigliaccheria» colpendo un professionista onesto e corretto. Sposato vive a Sibari, che è un’area importante di riferimento ed è anche per queste ragioni che Papasso lo ha voluto al suo fianco. Oltre alle forze dell’ordine, in Via della Valle ci sono anche il presidente del consiglio comunale e altri esponenti della giunta.