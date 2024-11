Si tratta di un pensionato trovato privo di vita in una campagna del comune di Cessaniti

Non riesce a spegnere un incendio, precipita in un dirupo e perde la vita. E’ successo in località “Piana Pugliese” a Favelloni di Cessaniti. A perdere la vita è stato Antonino Purita, 68 anni, del luogo, il cui corpo è stato parzialmente raggiunto dalle fiamme. A fare la scoperta del cadavere sono stati i carabinieri unitamente ai vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai familiari dell’uomo. Nei giorni scorsi in circostanze simili era deceduta una donna in una campagna di Zungri.