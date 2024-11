Potrebbe avere natura dolosa l'incendio che in serata ha interessato la chiesa di Santa Maria della Roccella a Roccelletta di Borgia nel Catanzarese. I carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno infatti avviato le indagini dopo l'intervento di spegnimento realizzato dalle squadre dei vigili del fuoco che sono riucciti ad isolare quattro bombole di gpl tra le fiamme prima che deflagrassero. L'incendio è divampato nel sottoscala del chiostro mandando in cenere materiali in disuso e rifiuti lì accatastati.

Luana Costa