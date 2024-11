Le squadre di soccorso hanno iniziato le operazioni di bonifica per prevenire eventuali riaccensioni. Intervenuto anche un elicottero per le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio ha colpito in serata l'area boschiva di Terravecchia, mettendo in serio pericolo le abitazioni civili. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno rapidamente avvolto la vegetazione circostante, avanzando minacciosamente verso il centro abitato. Immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto la Protezione Civile, Calabria Verde e i Vigili del Fuoco, coadiuvati da un elicottero per le operazioni di spegnimento dall’alto.

L'intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso ha permesso di contenere l'incendio, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli con vento forte che alimentava le fiamme. Tra i primi a mobilitarsi, il sindaco di Terravecchia, Paolo Pignataro, si è recato personalmente sul luogo dell'incendio, coordinando le operazioni di emergenza e rassicurando i cittadini preoccupati per la vicinanza del fuoco alle loro abitazioni.

La situazione in serata

Dopo ore di intenso lavoro, in serata la situazione è parsa tornare alla normalità. Le fiamme sono state domate e le squadre di soccorso hanno iniziato le operazioni di bonifica per prevenire eventuali riaccensioni. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni significativi alle abitazioni. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’attenzione rimane alta. Le autorità locali invitano la popolazione a segnalare prontamente qualsiasi situazione sospetta e a seguire le indicazioni fornite per prevenire ulteriori emergenze.