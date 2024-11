Tanta paura ma un lieto fine per sette persone, tra cui due bambini, che questo pomeriggio, nelle acque antistanti il litorale di Scilla, si trovavano a bordo di un'imbarcazione da diporto sulla quale si è sviluppato un'incendio. Provvidenziale l'intervento degli uomini della Guardia Costiera.

Il principio d'incendio ha attirato l'attenzione dell'equipaggio di una motovedetta impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” a tutela della sicurezza della navigazione e balneazione. Le persone a bordo dell'imbarcazione in difficoltà, lunga circa 12 metri, in preda al panico stavano tentando vanamente di spegnere il fuoco con i propri mezzi.

Grazie alla prontezza dei militari e ai dispositivi in dotazione alla motovedetta CP 735, si è riuscito a domare l’incendio e a trarre in salvo gli occupanti dell’imbarcazione, spaventati per l’accaduto e consapevoli delle conseguenze più tragiche a cui sarebbero potuti andare incontro. La motovedetta della Guardia Costiera con i le 7 persone salvate a bordo e l’imbarcazione a rimorchio, si è dunque diretta alla volta del porto di Villa San Giovanni.

Con l'intervento degli uomini della Guardia Costiera è stato possibile scongiurare danni più seri all'imbarcazione ma soprattutto è stato garantita l'incolumità delle 7 persone incorse nello spiacevole, quanto rischioso, evento senza conseguenze ulteriori più gravi sia per loro che per l’ambiente marino.