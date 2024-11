I vigili del fuoco al lavoro per cercare di domare il rogo. Aria irrespirabile e fumo nero su tutta “Santa Rosa” e Quattromiglia

Spaventoso incendio su viale Principe a Rende. Le fiamme sono divampate dopo l’ora di pranzo e minacciano le abitazioni, visto che si tratta di una zona commerciale ma anche residenziale. Sul posto sono giunti i pompieri, gli agenti della polizia municipale di Rende, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende, e i volontari della Protezione civile regionale.

La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico, in quanto il fronte del fuoco rischiava di creare seri danni agli automobilisti. L’arteria infatti collega la città di Rende a quella di Cosenza, attraverso il viale intitolato allo storico ex sindaco socialista, dove ci sono negozi e supermercati che, nel momento in cui scriviamo, sono rimasti isolati. Aria irrespirabile e fumo nero su tutta “Santa Rosa” e Quattromiglia. Un altro incendio si segnala nel comune di Castiglione Cosentino, dove le fiamme hanno colpito una parte collinare.