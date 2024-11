Il coordinamento cittadino di Articolo Uno: «Assurdo che tre dirigenti potessero disporre di somme tanto ingenti»

Il coordinamento cittadino di Cosenza di Articolo Uno solleva dubbi sull’assenza di responsabilità politiche in merito alla inchiesta condotta dalla Procura di Cosenza e dalla guardia di finanza sugli affidamenti sotto soglia concessi da Palazzo dei Bruzi ad alcune ditte “amiche”.



«L’inchiesta della Procura di Cosenza – si legge in una nota - smentisce il leitmotiv della campagna elettorale degli avversari del sindaco uscente nelle ultime amministrative: non sarebbe stato Mario Occhiuto il responsabile di aver affidato in maniera diretta con la formula della somma urgenza, tra il 2012 ed il 2015, lavori per oltre 2.600.000 euro IVA compresa.

I responsabili di corruzione e di abuso d’ufficio sarebbero, per la Procura cosentina coadiuvata nelle indagini dalla Guardia di Finanza, tre dirigenti del Comune di Cosenza ai quali è stata applicata la misura dell’interdizione dai pubblici uffici per periodi che vanno dai tre ai sei mesi».





Cuconato nominato dal sindaco come professionista di fiducia

«Se le cose stanno nei termini indicati dalla Procura – prosegue il comunicato - i cittadini di Cosenza hanno interessanti interrogativi per i quali pretendere risposte chiare ed urgenti.

Premesso che stavolta non ci si può nascondere dietro a situazioni lasciate in eredità da precedenti amministrazioni, sembra davvero così credibile che tre dirigenti (di cui uno, l’architetto Cucunato, nominato nel 2011 direttamente dirigente esterno dal sindaco Occhiuto come professionista di fiducia…) possano disporre, in un comune che fa i conti da anni con il predissesto, di somme così elevate per determine di loro esclusiva responsabilità?»

Città in predissesto: spesi milioni senza che nessuno se ne accorgesse?

«In una città come Cosenza – insiste il coordinamento di Articolo Uno - in cui la povertà attanaglia larghe fette di popolazione e la fame di lavoro morde quasi tutte le imprese, in cui non si trovano fondi per alleviare il disagio economico e sociale di interi nuclei familiari, in cui si muore tragicamente tra il fuoco perché non ci sono fondi per il risanamento di edifici al limite del collasso strutturale, tre dirigenti comunali possono disporre di quasi un milione di euro l’anno a loro discrezione e senza seguire né le precise norme degli appalti né quelle, altrettanto precise, della somma urgenza, per affidare lavori ad una ristrettissima cerchia di imprese?

E possono fare questo senza che altri dirigenti, assessori, capi di gabinetto e magari lo stesso Sindaco si accorgano mai di nulla? Se davvero è così, ma ne dubitiamo, la governance di Palazzo dei Bruzi – si conclude la nota - va assolutamente rivista e le responsabilità devono essere equamente ripartite anche tra coloro che hanno peccato di mancato controllo».