È stato rinviato a giudizio l'ex vicepresidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme, Giuseppe Paladino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta "Crisalide" condotta dalla Dda di Catanzaro. Lo ha deciso il gup distrettuale di Catanzaro, Piero Carè, che ha disposto il processo, oltre che per Paladino, per altre 9 persone.

Il dibattimento inizierà il 12 giugno davanti ai giudici del Tribunale di Lamezia. Il 18 luglio, invece, proseguirà il processo con rito abbreviato per gli altri 54 indagati dell'inchiesta, tra cui l'ex candidato a sindaco Pasqualino Ruberto. Gli elementi emersi dall'indagine avevano portato nello scorso mese di novembre allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Lamezia.