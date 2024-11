Tra gli altri figura anche Leonardo Sacco ex governatore della Misericordia che gestiva il centro di accoglienza per migranti di Isola capo Rizzuto. Tutti i nomi

Dopo l'annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione, ci si prepara ad un Appello bis per il procedimento penale originato dall'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata Jonny. La terza sezione della Corte d'Appello ha infatti notificato il decreto di citazione a giudizio per 39 imputati che dovranno nuovamente affrontare il giudizio di secondo grado. Tra questi anche Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia, associazione che gestiva il centro di accoglienza per migranti, secondo l'impianto accusatorio, infiltrato dalla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto.

L'inchiesta era scattata nel giugno del 2019 contro i vertici e gli affiliati della cosca Arena e altre consorterie mafiose crotonesi che avrebbero maturato interessi nel settore dell'accoglienza dei migranti, del gaming ma anche su diversi appalti pubblici. Tutti gli imputati dovranno comparire il prossimo 22 novembre dinnanzi alla Corte d'Appello.

Tutti gli imputati:

Francesco Bruno, Andrea Guarnieri, Costantino Lionetti, Antonio Francesco Arena (cl. 91), Francesco Arena (cl. 79), Antonio Francesco Arena (cl. 80), Francesco Arena (cl. 60), Giuseppe Arena (cl. 66), Giuseppe Arena (cl. 86), Pasquale Arena, Salvatore Arena, Raffaele Di Gennaro, Domenico Falcone, Salvatore Foschini, Francesco Gentile, Antonio Giglio, Nicolino Gioffrè, Nicola Lentini, Vincenzo Lentini, Giuseppe Lequoque, Luigi Minici, Benito Muto, Domenico Nicoscia, Salvatore Nicoscia, Giuseppe Pullano, Domenico Riilo, Francesco Romano, Francesco Taverna, Maurizio Greco, Paolo Lentini, Rosario Lentini, Angelo Muraca, Stefania Muraca, Fortunato Pirrò, Antonio Poerio (cl. 81), Antonio Poerio (cl. 71), Fernando Poerio, Leonardo Sacco, Santo Tipaldi.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Antonio Lomonaco, Salvatore Staiano, Gregorio Viscomi, Gianni Russano, Vincenzo Ioppoli, Francesco Gambardella, Antonio Ludovico, Salvatore Iannone, Nicola Tavano, Francesco Iacopino, Sergio Rotundo, Tiziano Saporito, Mario Nigro.